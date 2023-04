70 Kundgebungen geplant

In Deutschland finden heute viele Ostermärsche statt (Archivbild aus Stuttgart aus dem Jahr 2019). (www.imago-images.de, Ralph Peters)

Erste Kundgebungen laufen bereits. Zur Stunde sollen weitere Veranstaltungen unter anderem in Wismar und Schwerin beginnen . Später sind nach Angaben des Netzwerks Friedenskooperative dann auch Ostermärsche in Berlin, München, Leipzig, Stuttgart, Köln, Düsseldorf und Bremen geplant.

Erste Kundgebungen fanden bereits am Donnerstag und am gestrigen Karfreitag statt. Der Samstag vor Ostern gilt aber jedes Jahr als Höhepunkt der Ostermärsche. Inhaltlich dürften unter anderem Forderungen nach einer Waffenruhe in der Ukraine im Zentrum der Veranstaltungen stehen.

