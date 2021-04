Die Bischöfe der Kirchen in Deutschland haben in ihren Osterbotschaften die Bedeutung der Auferstehung Jesu hervorgehoben, auch und gerade in Krisenzeiten.

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, sagte im Limburger Dom, an Ostern zeige Gott seine Menschenfreundlichkeit und wolle den Opfern der Geschichte zu ihrem Recht verhelfen. Das gelte auch für die zigtausend Corona-Toten.



Der Berliner Erzbischof Koch sagte, die Erlösung von der Pandemie scheine noch fern. Doch gerade in Zeiten der Unsicherheit und des Zweifels könne der Glaube wachsen.



Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, lobte den Einsatz von Frauen in der Corona-Krise. Unzählige Frauen bezeugten das Licht der Auferstehung, indem sie täglich für andere da seien und Licht in deren Leben brächten, sagte er bei einem Gottesdienst in Landshut.



Die evangelische Hamburger Bischöfin Fehrs meinte bei einem Fernsehgottesdienst im hessischen Eltville, Ostern trotze dem Tod, dem Virus und allem anderem, was das Leben schwer mache.

