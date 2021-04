Auch in den Kirchen in Deutschland ist an die biblische Erzählung der Auferstehung Jesu erinnert worden.

Aachens katholischer Bischof Dieser verband sie in seiner Predigt mit Kritik an Verschwörungsmythen zur Corona-Pandemie. Menschen glaubten solche Dinge, weil sie "das Unerklärliche und Ungewisse" sonst nicht aushielten. Jedoch sei die Geschichte des religiösen Glaubens keine "von schlimmen bösen Mächten".



Der Osnabrücker Bischof Bode sagte, nach einem Pandemie-Jahr voller Dunkelheit und Leid brauche es ein Ziel und ein Danach - also eine Art Auferstehung, wie sie die Christen an Ostern feierten. Essens Bischof Overbeck erneuerte seine Kritik am Zustand der katholischen Kirche. Er sprach in diesem Zusammenhang von "viel Entsetzen, Schrecken, Flucht und Furcht".



Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, hob in München den besonderen Einsatz von Frauen in der Corona-Pandemie hervor. In der Alten- und Krankenpflege betrage ihr Anteil mehr als 80 Prozent.

