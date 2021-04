Papst Franziskus hat zur Osternacht mit einer Messe im Petersdom begonnen.

Wegen der geltenden Corona-Beschränkungen in Italien war der Gottesdienst auf 19 Uhr 30 vorverlegt worden, denn ab 22 Uhr gilt - wie bereits seit Monaten - eine Ausgangssperre. Die Zahl der Besucher im Petersdom ist außerdem stark begrenzt.



In der Osternacht gedenken Christen der Auferstehung Jesu. Bei der Feier wird die Osterkerze in den meist dunklen Petersdom getragen.

