Mit Erleichterung hat der deutsche Einzelhandel die Entscheidung von Bundeskanzlerin Merkel aufgenommen, die geplanten "Ruhetage" zu Ostern zurückzunehmen. Der Handelsverband Deutschland sprach von einem Signal der Vernunft.

Die kurzfristige Schließung des Lebensmittelhandels am Gründonnerstag hätte zu einem erhöhten Kundenandrang an den übrigen Tagen geführt. Lob kam auch von anderen Wirtschaftsverbänden.



Die Kanzlerin hatte nach kurzfristig angesetzten Beratungen mit den Ministerpräsidenten erklärt, sie werde die von Bund und Ländern beschlossene Osterruhe an Gründonnerstag und Karsamstag nun doch nicht auf den Weg bringen. Die Idee sei zwar mit bester Absicht entworfen worden, in der Kürze der Zeit hätten aber zu viele Fragen nicht gelöst werden können. Als Beispiele nannte sie die Lohnfortzahlung sowie die Lage in Geschäften und Betrieben. Merkel bezeichnete die ursprüngliche Entscheidung als ihren Fehler, für den sie die Verantwortung übernehme. Sie wisse, dass der Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöse und bitte die Bürger dafür um Verzeihung.

Opposition: "Chaos perfekt"

Von der Opposition im Bundestag kam überwiegend Kritik. AfD-Fraktionschefin Weidel erklärte, damit sei das Chaos perfekt. Der FDP-Vorsitzende Lindner und Linken-Fraktionschef Bartsch legten der Kanzlerin nahe, die Vertrauensfrage zu stellen. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt schloss sich der Forderung nicht an. Sie sagte, das Virus lasse sich von populistischen Wahlkampfspielen wie der Vertrauensfrage nicht aufhalten.

Kritik am Format der Bund-Länder-Runden

Schleswig-Holsteins Regierungschef Günther forderte, dass die Bund-Länder-Runden künftig wieder besser geplant und inhaltlich vorbereitet werden. Bayerns Ministerpräsident Söder schlug Änderungen im Ablauf vor. Man sollte künftig früher anfangen, damit die Beschlüsse nicht mitten in der Nacht fielen.



Die nächsten Beratungen von Kanzlerin und Länderchefs zur Corona-Pandemie sind für den 12. April geplant.



Die ursprünglichen Bund-Länder-Beschlüsse haben wir hier dokumentiert. Demnach sollte etwa am Karsamstag nur der Lebensmittelhandel geöffnet bleiben.

