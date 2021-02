Der bayerische Ministerpräsident Söder hält Osterurlaube in diesem Jahr trotz Corona noch für denkbar.

Dies entscheide sich in den nächsten drei Wochen, sagte der CSU-Vorsitzende nach einer Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Merkel und bayerischen Kommunalpolitikern. Wer es jetzt überstürze, gefährde den Osterurlaub mehr als jemand, der es etwas langsamer angehen lasse. Bei der Konferenz von Bund und Ländern am 3. März könne dies besser eingeschätzt werden.



Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer hatte die Einschätzung vertreten, dass in den Osterferien wegen Corona noch kein Urlaub in Deutschland gemacht werden könne. Andere Regierungschefs äußerten sich zurückhaltender.

