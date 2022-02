Das Risiko massiver Wirtschaftssanktionen sei zu groß und ein Krieg wäre auch bei der russischen Bevölkerung nicht populär, sagte der Politologe dem Sender Radio Bremen . Das Problem sei aber, dass in Diktaturen, wie man sie mittlerweile in Russland habe, eine Person oder ein kleiner Kreis spontan entscheiden könne. Wenn diese die eigene Propaganda von der Schwäche des Westens glaubten, riskierten sie vielleicht auch einen Krieg. Der Bremer Professor führte aus, realistischer sei aber ein Szenario, bei dem Russland auf Nadelstiche setzt und pro-russische Separatisten in der Ostukraine bei der Eroberung einer Stadt oder eines Landwegs zur Krim unterstützt. Dann würden all die vom Westen angekündigten Sanktionen vielleicht nicht kommen.