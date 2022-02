Der russische Präsident Putin im Kreml (imago /SNA / Aleksey Nikolskyi)

Schlögel sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, Putin habe keine Kenntnis von der postsowjetischen Entwicklung in der Ukraine. Der russische Präsident verstehe nicht, dass sich die Ukraine seit Jahren neu aufstelle. Dort sei eine Generation herangewachsen, die Europa und die Welt aus eigener Anschauung kenne. Putin aber wisse nicht, wie das Land ticke - trotz seiner Beziehungen zu Viktor Medwedtschuk, einem ukrainischen Oligarchen und Chef einer pro-russischen Partei.

Kritik an Begriff der "De-Nazifizierung"

Schlögel ist emeritierte Professor der Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder sowie Publizist und Autor zahlreicher Bücher. Er ging im Interview auch darauf ein, dass Putin als Begründung für den Einmarsch in das Land unter anderem eine notwendige Entnazifierung der Ukraine anführe. Er sei fassungslos, so Schlögel. Schließlich gehe es um eine Regierung mit einem Präsidenten, der russischsprachig aufgewachsen sei und aus einer jüdischen Familie stamme. Insofern bedeute Denazifizierung in Putins Augen, einen jüdischen Präsidenten abzusetzen, zu stürzen oder gar zu verhaften. Der Kreml verbreitet seit Jahren die unbewiesene Behauptung, dass 2014 aus dem Ausland gesteuerte "Faschisten" einen Staatsstreich in der Ukraine herbeigeführt hätten.

Putin klammert sich an russisches Imperium

Schlögel führte weiter aus, dass Putin sich an das russische ebenso wie an das frühere sowjetische Imperium klammmere. Die Bildung von Nationalstaaten setze der russische Präsident mit Nationalismus gleich. Für Putin sei es ein Grundübel, Zitat, "dass es einen Prozess der Entfaltung der nationalen Kulturen und der Herausbildung von nationaler Staatlichkeit und Souveränität gegeben habe".

Der russische Präsident hatte am Donnerstag den Angriff auf das Nachbarland Ukraine befohlen. Das russische Militär griff in der Folge von mehreren Seiten an. Der Einmarsch wird international von vielen Ländern als eklatanter Bruch des Völkerrechts verurteilt. Die USA, die EU und andere Staaten haben bereits weitreichende neue Sanktionen gegen Russland auf den Weg gebracht.

