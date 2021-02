Bundesfinanzminister Scholz soll im vergangenen Jahr den USA einen Milliardendeal vorgeschlagen haben, um Sanktionen gegen die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zu verhindern.

Das geht aus Dokumenten hervor, die von der Deutschen Umwelthilfe öffentlich gemacht wurden. Demnach zeigte sich Deutschland bereit, den Import von flüssigem Erdgas aus den USA mit bis zu einer Milliarde Euro zu fördern, wenn die US-Regierung im Gegenzug auf Maßnahmen gegen den Bau von Nord Stream 2 verzichte. Das Angebot soll Scholz am 7. August 2020 in einem persönlichen Schreiben dem damaligen US-Finanzminister Mnuchin unterbreitet haben. Das Bundesfinanzministerium wollte sich dazu nicht äußern.



Wegen US-Sanktionen waren die Verlegearbeiten an der weitgehend fertiggestellten Pipeline fast ein Jahr lang ausgesetzt worden.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.