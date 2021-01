Die für heute geplante Wiederaufnahme der Arbeiten an der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 verzögert sich weiter.

Ein Sprecher des Unternehmens sagte dem "Handelsblatt", die notwendigen Genehmigungen der dänischen Behörden lägen zwar vor. Zunächst müsse jedoch die technische Ausrüstung geprüft werden. Ende Januar oder Anfang Februar könne man vermutlich besser abschätzen, wann man mit dem Verlegen der Rohre beginne.



Die Arbeiten an der Pipeline waren wegen US-Sanktionen vor einem Jahr ausgesetzt worden. Washington befürchtet eine zu große Abhängigkeit seiner europäischen Partner von russischem Gas. Mecklenburg-Vorpommern will die angedrohten Sanktionen mit einer gemeinwohl-orientierten Umwelt-Stiftung aushebeln. Erwogen wird, durch ein eng an Nord Stream 2 angedocktes Wirtschaftsunternehmen der Stiftung Bauteile und Maschinen zu kaufen, die für die Fertigstellung der Gasleitung unerlässlich sind. Das Vorhaben war parteiübergreifend kritisiert worden.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.