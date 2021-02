In Mecklenburg-Vorpommern ist heute ein zweijähriges Pilot-Projekt zur Bergung von sogenannten Geisternetzen in der Ostsee gestartet.

In Zusammenarbeit mit Fischern und Behörden will die Umweltorganisation WWF Geisternetze suchen, bergen und entsorgen. Das Projekt ist das bundesweit erste seiner Art und wird aus Fischereigeldern finanziert, die jedem Küstenbundesland zur Verfügung stehen. Geisternetze sind herrenlose Fischernetze, die im Wasser treiben oder am Meeresboden liegen. Sie sind eine Gefahr für Fische, Schildkröten und Vögel, die sich darin verfangen können. Die Kunststoff-Netze machen etwa 30 bis 50 Prozent des Plastikmülls in den Meeren aus.



Der WWF hat seit 2013 insgesamt 18 Tonnen Geisternetze aus der deutschen Ostsee geborgen.

