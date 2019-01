Bundesaußenminister Maas hat die Kritik der US-Regierung an der Ostseepipeline Nord Stream 2 zurückgewiesen.

Fragen der europäischen Energiepolitik müssten in Europa entschieden werden und nicht in den Vereinigten Staaten, sagte der SPD-Politiker auf dem Neujahrsempfang des Osteuropavereins der Deutschen Wirtschaft in Berlin. Zuletzt hatte der US-Botschafter in der Bundesrepublik, Grenell, deutschen Unternehmen mit Strafmaßnahmen gedroht, die sich an Nord Stream 2 beteiligen. Die Pipeline soll Gas über die Ostsee von Russland nach Deutschland bringen.