Bundesaußenminister Maas will den Bau der umstrittenen Ostseepipeline Nordstream 2 auch gegen den künftigen US-Präsidenten Biden verteidigen.

Die Bundesregierung werde ihre Haltung zu dem deutsch-russischen Projekt nicht ändern, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Europäische Souveränität bedeute nicht, nur noch das zu tun, was Washington wolle. Biden lehnt Nord Stream 2 ebenso ab wie der scheidende Präsident Trump. Washington befürchtet nach eigenen Angaben eine zu große Abhängigkeit seiner europäischen Partner von russischem Gas. Vor rund zwei Wochen hatte das US-Repräsentantenhaus deshalb einer Ausweitung der Strafmaßnahmen gegen an Nordstream 2 beteiligte Unternehmen zugestimmt. Kritiker werfen den Vereinigten Staaten vor, mit ihrem Vorgehen vor allem den Verkauf von amerikanischem Flüssiggas in Europa fördern zu wollen.



Das russische Schiff "Fortuna", das die Rohre verlegt, verließ heute die Baustelle in der Ostsee. Das könnte darauf hindeuten, dass der 2,6 Kilometer lange Abschnitt des Projekts in deutschen Gewässern abgeschlossen ist.

