Die ukrainische Armee hat trotz eines Verbots erstmals offiziell eine Kampfdrohne im umkämpften Osten des Landes eingesetzt.

Ziel sei es gewesen, den Feind zur Feuereinstellung zu zwingen, teilten die Streitkräfte in Kiew mit. Zuvor hätten prorussische Separatisten Positionen der Armee bei Hranitne im Gebiet Donezk mit schwerer Artillerie beschossen. Den Angaben zufolge wurde dabei ein Soldat getötet, ein weiterer wurde verletzt. Auch an anderen Abschnitten der Frontlinie kam es offenbar zu Schusswechseln.



Seit 2014 kämpfen Regierungstruppen in den Gebieten Luhansk und Donezk entlang der russischen Grenze gegen Separatisten. In einem Waffenstillstandsabkommen war ein Verbot für Drohneneinsätze festgelegt worden.

27.10.2021