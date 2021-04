Deutschland und Frankreich haben sich besorgt über die wachsende Zahl von Waffenstillstandsverletzungen in der Ostukraine geäußert.

Die Außenministerien beider Länder riefen die Beteiligten in einer gemeinsamen Erklärung zur Zurückhaltung und Deeskalation auf. Man beobachte die Bewegungen russischer Truppen sehr aufmerksam. Die Sonderbeobachtungsmission der OSZE in der Ukraine dürfe in ihrer Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt werden.



In dem seit 2014 andauernden Konflikt um die Ostukraine wurden mehr als 13.000 Menschen getötet. Im Juli vergangenen Jahres hatten sich die Konfliktparteien auf einen Waffenstillstand geeinigt. Seit Mitte Februar gibt es aber verstärkte Kampfhandlungen. Moskau und Kiew machen sich gegenseitig dafür verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 04.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.