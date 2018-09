Die USA und die EU haben die geplanten Wahlen in den Rebellengebieten im Osten der Ukraine verurteilt.

Da in Wirklichkeit Moskau in den selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk das Sagen habe, sei eine freie und faire Abstimmung dort nicht möglich,

hieß es aus dem Außenministerium in Washington. Mit der Organisation von Schein-Wahlen stelle Russland einmal mehr unter Beweis, dass es internationale Normen missachte. Auch die EU erklärte, die Abstimmungen verstießen gegen die Vereinbarungen des Minsker Abkommens. - Russische und ukrainische Medien hatten zuvor gemeldet, in Luhansk und Donezk solle am 11. November gewählt werden.