In der Ostukraine ist der Separatistenführer Sachartschenko nach Angaben der Rebellen bei einer Bombenexplosion getötet worden.

Er sei in einem Café im Zentrum von Donezk getötet worden, meldete die Nachrichtenagentur der prorussischen Separatisten, DAN. Sachartschenko war Anführer der selbsternannten Volksrepublik Donezk in der Ostukraine. Sowohl die Separatisten als auch das russische Außenministerium machten die Ukraine für das Attentat verantwortlich, wie russische Medien meldeten. Kiew teilte dagegen mit, der Tod Sachartschenkos sei das Ergebnis eines Konflikts der Separatisten mit Russland.



In der Ostukraine finden seit April 2014 Kämpfe statt zwischen ukrainischen Regierungstruppen und den prorussischen Separatisten. Die Gebiete Donezk und Luhansk hatten damals ihre Abspaltung von der Ukraine erklärt.