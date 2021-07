In der Ostukraine ist bei Kämpfen mit pro-russischen Separatisten ein ukrainischer Soldat getötet worden.

Drei weitere Armeeangehörige wurden laut der Regierung in Kiew verletzt. Die Soldaten seien an der Frontlinie angegriffen worden. Innerhalb einer Woche seien damit vier Soldaten in der Ostukraine getötet worden, hieß es weiter.



Nach Angaben der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa häufen sich die Verstöße gegen den Waffenstillstand in der Region. Auch die Bundesregierung hatte sich zuletzt besorgt geäußert. Am Montag wird der ukrainische Präsident Selenskyj zu Gesprächen in Berlin erwartet.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.