Die Forderung des Grünen-Kovorsitzenden Habeck nach Waffenlieferungen für die Ukraine ist in der deutschen Politik auf ein geteiltes Echo gestoßen. Zustimmung kam aus der Union, Ablehnung dagegen von SPD, FDP, der Linken - und aus Habecks eigener Partei.

Der CDU-Politiker und Obmann der Unionsfraktion im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags, Kiesewetter, äußerte sich grundsätzlich zustimmend. Er sagte dem Deutschlandfunk, es sei zu begrüßen, dass Habeck versuche, die Grünen in Richtung Realpolitik zu bewegen - auch wenn diese ihm nicht dabei nicht folgten. Eine Bewaffnung der Ukraine komme allerdings nur bei einem Scheitern der Minsker Vereinbarungen für ein Ende des Konflikts in der Ost-Ukraine in Frage. Immerhin aber zeige Habecks Forderung dem russischen Präsidenten Putin, dass es für sein Land bei einer möglichen neuen Bundesregierung mit Beteiligung der Grünen schwieriger würde, fügte Kiesewetter hinzu. Das könnte Putin zum Einlenken bewegen.

Ablehnung aus der eigenen Partei

Auf Ablehnung stießen Habecks Äußerungen in der eigenen Partei. Die grüne Bundestagsabgeordnete Keul sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, sie halte es nach wie vor für richtig, dass die Bundesregierung keine Waffen in Kriegsgebiete liefere. Auch aus anderen Parteien kam Widerspruch: Die FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann meinte gegenüber dem Deutschlandfunk, der Konflikt in der Ostukraine könne nicht militärisch, sondern nur mit Diplomatie gelöst werden. Sie äußerte Hoffnung auf Fortschritte durch das bevorstehende Treffen zwischen Russlands Staatschef Putin und US-Präsident Biden Mitte Juni.

"Forderung ist leichtfertig"

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich sagte dem "Spiegel", die Forderung, der Ukraine sogenannte Abwehrwaffen zu liefern, sei leichtfertig. Habeck verkenne das komplexe Krisenmanagement in der Region und die innere Situation in der Ukraine. Auch von der Linken kam Kritik: Deren Außenpolitikerin Dagdelen meinte, mit seiner Forderung untergrabe Habeck gezielt das Verbot von Rüstungsexporten in Krisen- und Konfliktgebiete.

Zustimmung vom ukrainischen Botschafter

Den Botschafter der Ukraine in Deutschland, Melnyk, begrüßte Habecks Vorstoß dagegen: Russland wolle die Ukraine von der Karte auslöschen und den ukrainischen Staat eliminieren, sagte Melnyk der Deutschen Presse-Agentur. Daher könnten die Ukrainer die Zurückhaltung der Bundesregierung gar nicht nachvollziehen, was die Lieferung von deutschen Verteidigungswaffen betreffe. Der Botschafter wurde äußerst konkret, was den Bedarf an Rüstungsgütern angeht: Sein Land benötige Luftabwehrgeschütze, Verteidigungssysteme für Küsten am Schwarzen und Asowschen Meer, Korvetten, Schnellboote, U-Boote, Panzerabwehrraketen sowie andere Defensivwaffen. Das würde Hitzköpfe und Heißsporne im Kreml abkühlen, meinte er.



Habeck hatte dem Deutschlandfunk gestern während eines Besuchs in der Ukraine gesagt, er halte deren Wunsch nach Waffenlieferungen angesichts des Konflikts in der Ostukraine für berechtigt. Waffen zur Selbstverteidigung könne man dem Land schwer verwehren, meinte Habeck. Er war in Kiew mit Präsident Selenskij zusammengekommen und hatte die Front an der Ostukraine besucht. Dort kämpfen seit 2014 von Russland unterstützte Separatisten gegen die ukrainische Armee.

