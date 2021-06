Bundesaußenminister Maas trifft heute seinen ukrainischen Kollegen Kuleba.

Im Mittelpunkt des Gesprächs in Berlin stehen nach Angaben des Auswärtigen Amts bilaterale und regionale Fragen. Maas hatte zuletzt am Montag in einem Telefonat mit den Außenministern Frankreichs und Russlands, Le Drian und Lawrow, über den Konflikt in der Ostukraine beraten. Deutschland und Frankreich vermitteln seit Jahren zwischen Moskau und Kiew. In Kiew findet heute eine neue Runde in den von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa vermittelten Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland zum Ostukraine-Konflikt statt.

