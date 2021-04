Deutschland, Frankreich und die Ukraine haben einen Abzug der russischen Truppen von der Grenze zur Ukraine gefordert.

Ziel sei eine Deeskalation der Lage im Osten der Ukraine, erklärte Regierungssprecher Seibert nach einer Videokonferenz zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den Präsidenten von Frankreich und der Ukraine, Macron und Selenskyj. Merkel und Macron unterstrichen zudem ihre Unterstützung für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine. - Russland hatte vor kurzem zehntausende Soldaten an die ukrainische Grenze verlegt.



Selenskyj rief den russischen Präsidenten Putin zu einem Gipfeltreffen im sogenannten Normandie-Format auf. Daran sind auch Frankreich und Deutschland beteiligt. Bisher sind die Bemühungen für einen dauerhaften Waffenstillstand in der Ostukraine ohne Erfolg geblieben. Teile der Gebiete Luhansk und Donezk entlang der russischen Grenze werden von russischen Separatisten kontrolliert.



Vor dem Hintergrund der wachsenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine nahm der russische Inlandsgeheimdienst FSB einen ukrainischen Diplomaten in Sankt Petersburg fest und verwies ihn des Landes. Zur Begründung hieß es, der Konsularbeamte habe versucht, an geheime Informationen aus den Datenbanken der russischen Strafverfolgungsbehörden zu gelangen. Das sei unvereinbar mit dem Status eines Diplomaten. Die Ukraine reagierte umgehend mit der Ausweisung eines in Kiew tätigen russischen Diplomaten.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.