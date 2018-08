Bei den Kämpfen im Osten der Ukraine sind nach Angaben der OSZE in diesem Jahr mehr als 160 Menschen getötet worden.

Allein im Juli habe es sieben Tote gegeben, sagte der stellvertretende Leiter der OSZE-Beobachtermission, Hug, in Donezk. Die Situation in der Grenzregion Donbass beschrieb er als instabil und unberechenbar. Hug forderte, schwere Waffen von der Front abzuziehen.



Der Konflikt in der Region begann nach der Annexion der Krim durch Russland. Seit April 2014 kamen mehr als 10.000 Menschen ums Leben. Die Gesandten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sollen die vereinbarte Waffenruhe zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischen Soldaten beobachten.