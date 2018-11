Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron haben die Wahl im ostukrainischen Rebellengebiet als rechtswidrig und illegitim verurteilt.

Die Abstimmung in den Regionen Donezk und Luhansk widerspräche dem Geist des Minsker Friedensabkommens, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme. Eine Wahl müsste vielmehr in Übereinstimmung mit den Standards der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und dem ukrainischen Recht stattfinden.



Die Interimchefs der selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk wollen sich in ihren Ämtern bestätigen lassen. Ihr Wahlsieg gilt als sicher. Die Regierung in Kiew und der Westen werfen Moskau vor, die prorussischen Kämpfer in der Ostukraine mit Soldaten und Waffen zu unterstützen.