Nach dem Beginn des Truppenrückzugs in der Ostukraine hat Bundeskanzlerin Merkel mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj telefoniert.

Nach Angaben von Regierungssprecher Seibert äußerte Merkel die Hoffnung auf weitere Schritte zur Befriedung der Region. Außerdem sei es um die Vorbereitungen für ein Gipfeltreffen im so genannten Normandie-Format gegangen, an dem die Ukraine, Russland, Frankreich und Deutschland teilnehmen würden. Der Abzug von ukrainischen Regierungstruppen und prorussischen Rebellen aus Gebieten an der Frontlinie ist Bedingung für solch ein Treffen. Seit Dienstag ziehen beide Seiten ihre Kämpfer zurück.



Nato-Generalsekretär Stoltenberg forderte auch Russland auf, alle russischen Truppen aus dem Gebiet abzuziehen. Moskau trage bei der Umsetzung des Minsker Friedensabkommens eine besondere Verantwortung, sagte Stoltenberg bei einem Besuch im ukrainischen Odessa. Russland bestreitet jede militärische Einmischung in den Konflikt in der Ostukraine.