Bundeskanzlerin Merkel und der russische Präsident Putin haben in einem Telefonat den Konflikt in der Ostukraine erörtert.

Beide äußerten sich nach Angaben des Kreml besorgt über die Lage in der Region und riefen die Konfliktparteien zur Zurückhaltung auf. Der 2015 vereinbarte Friedensplan müsse umgesetzt werden. Putin warf der ukrainischen Regierung "provokative Handlungen" vor, um die Situation an der Front zu verschärfen.



In der Ostukraine kämpfen russische Separatisten gegen die ukrainische Armee. Die Aufständischen werden dabei von russischen Soldaten unterstützt - was Moskau bislang allerdings abstreitet. Der ukrainische Präsident Selenskyj kündigte für heute einen Besuch an der Front an. Seine Regierung wirft Russland vor, seit Wochen Truppen an der Grenze zur Ukraine zu verstärken. In dem Gebiet wurde erneut ein ukrainischer Soldat getötet, wie die Armee mitteilte. Demnach wurden bei neuen Gefechten Handfeuerwaffen und Mörser eingesetzt.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.