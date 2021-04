Bundeskanzlerin Merkel und US-Präsident Biden haben Russland zum Abzug seiner Truppen in der Nähe der Grenze zur Ukraine aufgefordert.

Regierungssprecher Seibert teilte in Berlin mit, beide seien sich in einem Telefonat einig gewesen, dass Moskau zu einer Deeskalation der Situation beitragen müsse. Nach ukrainischer Darstellung hat Russland inzwischen über 40.000 Soldaten in dem Grenzgebiet zusammengezogen. Moskau spricht seinerseits von einem Trainingseinsatz.



Seit Mitte Februar werden im Osten der Ukraine wieder verstärkt Kämpfe zwischen pro-russischen Rebellen und der Regierungsarmee registriert.

