Bei Bränden in der Ostukaine sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen und mehrere verletzt worden.

Die Feuer waren Anfang der Woche in der Region Luhansk ausgebrochen. Hitze und Wind fachten sie immer wieder an. Wie eine ARD-Korrespondentin berichtet, sind über 700 Feuerwehrleute im Einsatz. Präsident Selenskyj will auch Löschflugzeuge einsetzen. Allerdings befinden sich die Brandherde in unmittelbarer Nähe des Gebiets, in dem prorussische Separatisten gegen ukrainische Soldaten kämpfen. Nach Angaben der Behörden weigern sich die Separatisten, die Sicherheit der Löschflugzeuge zu garantieren.