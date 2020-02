In der Ostukraine haben sich ukrainische Soldaten und prorussische Separatisten gegenseitig unter Beschuss genommen.

Dabei kam nach Angaben der ukrainischen Armee mindestens ein Soldat ums Leben, vier weitere wurden verletzt. Auf der prorussischen Seite seien vier Menschen getötet und vier verletzt worden. Ein Kreml-Sprecher bestätigte, es habe Opfer auf beiden Seiten gegeben.



Für den Ausbruch der Gewalt gaben sich die Konfliktparteien gegenseitig die Schuld. Der ukrainische Präsident Selenskyi sprach im nationalen Sicherheitsrat in Kiew von einer Provokation. Man werde sich aber nicht davon abbringen lassen, Frieden in den Gebieten Luhansk und Donezk zu schaffen. In dem Konflikt wurden seit 2014 bisher rund 13.000 Menschen getötet.