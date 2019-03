Die Konfliktparteien in der Ostukraine haben eine erneute Waffenruhe vereinbart.

Die Feuerpause trete um Mitternacht in Kraft, teilte der ukrainische Unterhändler Martschuk laut Medienberichten mit. Die prorussischen Separatisten in den umkämpften Regionen Donezk und Luhansk bestätigten die Einigung. Begründet wurde der Waffenstillstand mit dem Internationalen Frauentag. Er ist in der Ukraine ein Feiertag.



Seit Beginn des Konflikts um die Ostukraine 2014 wurden UNO-Schätzungen zufolge rund 13.000 Menschen getötet. Mehrere vereinbarte Waffenruhen wurden meist innerhalb weniger Stunden gebrochen.