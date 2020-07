In der Ostukraine tritt am Montag eine dauerhafte Waffenruhe in Kraft.

Dies teilte das Präsidialbüro in Kiew mit. Zuvor hatten bereits Vertreter der prorussischen Separatisten aus den Gebieten von Donezk und Luhansk die Vereinbarung verkündet. Bislang scheiterten zahlreiche Anläufe einer vollständigen Feuerpause. Sie gilt aber als wichtige Voraussetzung für einen erneuten Krisengipfel, bei dem Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron zwischen dem russischen Präsidenten Putin und dem ukrainischen Staatsoberhaupt Selenskyj vermitteln wollen.



Seit 2014 kämpfen in der Ostukraine Regierungstruppen gegen die von Russland unterstützten Aufständischen. Schätzungen der Vereinten Nationen zufolge kamen in dem Konflikt bislang mehr als 13.000 Menschen ums Leben.