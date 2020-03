Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Russland im Ringen um Frieden in der Ostukraine ein Ultimatum gestellt.

Bis zum Ende des Jahres sollte eine Vereinbarung gefunden werden, sagte er der britischen Zeitung "The Guardian". Wenn es länger dauere, müsse die Ukraine eine andere Strategie wählen. Details nannte er nicht.



Seit 2014 kämpfen ukrainische Regierungstruppen gegen die von Russland unterstützten Separatisten. UNO-Schätzungen zufolge wurden seitdem etwa 13.000 Menschen getötet.



Im Dezember vergangenen Jahres verständigten sich Russland und die Ukraine auf Kompromisse, um eine Lösung des Konflikts zu erreichen. Unter anderem sollte in der Ostukraine noch in diesem Jahr eine Waffenruhe umgesetzt werden.