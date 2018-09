In der nicht anerkannten Volksrepublik Donezk ist der örtliche Parlamentsvorsitzende Puschilin zum neuen Übergangschef des Separatistengebiets bestimmt worden.

Hintergrund ist der Mord an dem bisherigen ostukrainischen Separatistenführer Sachartschenko. Puschilin sagte lokalen Medien zufolge, er wolle die Politik seines Vorgängers fortsetzen. Am 11. November sollen das Parlament und der Separatistenchef neu gewählt werden.



Sachartschenko war in der vergangenen Woche bei einem Anschlag in einem Café getötet worden. Die prorussischen Separatisten und Politiker in Moskau machen die Regierung der Ukraine dafür verantwortlich. Donezk hatte sich 2014 von der Ukraine losgesagt.