In Minsk ist ein Treffen zur Lösung des Ukraine-Konflikts ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

An dem Gespräch waren Vertreter der ukrainischen und der russischen Regierung sowie prorussischer Separatisten beteiligt. Mehrere Nachrichtenagenturen melden übereinstimmend, ukrainische Ultranationalisten hätten den bereits vereinbarten Rückzug schwerer Waffen und Truppen aus dem Osten des Landes abgelehnt.



Am 1. Oktober hatten sich die prorussischen Separatisten und die Ukraine auf eine Truppenentflechtung an der Front geeinigt. Zudem soll es Kommunalwahlen in Teilen der umkämpften Gebiete geben.