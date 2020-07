Die seit Mitternacht geltende Waffenruhe in der Ostukraine ist nach Militärangaben aus Kiew von Seiten pro-russischer Separatisten gebrochen worden.

Stellungen der ukrainischen Regierungseinheiten seien in der vergangenen Nacht mit schweren Maschinengewehren beschossen worden, teilte der Oberkommandierende der Truppen, Krawtschenko, vor Journalisten mit. Zunächst hatte es geheißen, die Waffenruhe werde eingehalten. Vertreter der prorussischen Separatisten in den Regionen Donezk und Luhansk hatten mitgeteilt, es gebe derzeit keine Kämpfe. In der Vergangenheit waren rund zwei Dutzend Anläufe für eine vollständige Waffenruhe nach kurzer Zeit gescheitert.



Seit dem Frühjahr 2014 kämpfen ukrainische Regierungstruppen im Bergbaurevier Donbass gegen die von Russland unterstützten Aufständischen. Schätzungen der UNO zufolge wurden seitdem mehr als 13.000 Menschen getötet.