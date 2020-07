Die verheerenden Waldbrände in der ostukrainischen Region Luhansk sind nach Angaben der Feuerwehr weitgehend gelöscht.

Wie der Zivilschutz in Kiew mitteilte, gibt es keine offenen Brände mehr. Mehr als 700 Feuerwehrleute seien aber noch dabei, die Glutnester zu bewässern.



Die Brände waren in unmittelbarer Nähe des Gebiets entstanden, in dem prorussische Seperatisten gegen die ukrainische Armee kämpfen. Mindestens fünf Menschen kamen bei den Feuern ums Leben, mehrere wurden verletzt. Insgesamt standen rund 5.000 Hektar in Flammen.