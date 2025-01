Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

In der Nacht zunehmend bewölkt und stärker werdener Regen. Dazu vor allem im Westen starker Wind. Tiefstwerte von 8 Grad am Oberrhein bis -3 Grad in Südostbayern. Morgen von Westen nach Osten durchziehender Regen. Nachmittags im Nordwesten und Westen längere sonnige Abschnitte. In Südostbayern ganztags freundlich. Temperaturen 6 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Nordwesten und Westen sowie im Südosten Regen, dazwischen zeitweise sonnig und meist trocken. 6 bis 13 Grad, mit den höchsten Werten am Oberrhein.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.