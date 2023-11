Wetter

Ostwärts ausbreitender Regen, Tiefstwerte zwischen 8 und 0 Grad

Das Wetter: Am Abend in der Westhälfte Regen, der sich in der Nacht Richtung Osten ausbreitet. Im Schwarzwald und an den Alpen Dauerregen, in den östlichen Mittelgebirgen auch Schnee oder gefrierender Regen möglich. Tiefstwerte zwischen 8 und 0 Grad. Morgen überwiegend wechselnd bis stark bewölkt. Gebietsweise Regen bei 8 bis 15 Grad.

18.11.2023