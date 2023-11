Wetter

Ostwärts ausbreitender Regen, Tiefstwerte zwischen 8 und 0 Grad

Das Wetter: In der Westhälfte Regen, der sich Richtung Osten ausbreitet. Im Schwarzwald und an den Alpen Dauerregen, in den östlichen Mittelgebirgen auch Schnee oder gefrierender Regen möglich. Temperaturrückgang auf 8 bis 0 Grad. Am Tage wechselnd bis stark bewölkt. Gelegentliche Regenfälle zunächst im Osten und an den Alpen, später auch im Nordwesten. Dazwischen neben Schauern auch länger trocken, im Süden mit Aufheiterungen. 8 bis 16 Grad.

19.11.2023