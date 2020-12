An der Spitze der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa steht künftig die deutsche Diplomatin Helga Schmid.

Die 59-Jährige wurde heute zur neuen Generalsekretärin der Organisation ernannt. Außenminister Maas sagte in Berlin, er könne sich keinen besseren Beitrag für eine handlungsfähige OSZE vorstellen, als die Besetzung des Chefpostens mit der EU-Diplomatin.



Schmid gilt in außenpolitischen Fragen als äußerst versiert. Unter anderem war sie eine wichtige Unterhändlerin der EU beim Atomabkommen mit dem Iran. Die OSZE mit Sitz in Wien, der sie nun vorsteht, ist die weltweit größte regionale Sicherheitsorganisation und setzt sich für Stabilität, Frieden und Demokratie ein. Mitglieder sind 57 Staaten aus Europa, Nordamerika und Zentralasien.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.