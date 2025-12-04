Heute beginnt das OECD-Jahrestreffen in Wien. (imago images / photothek / Thomas Trutschel / photothek.de via www.imago-images.de)

Die Konferenz der Außenminister steht im Zeichen des russischen Angriffskriegs. Allerdings werden die Ressortchefs aus Russland und den USA, Lawrow und Rubio, nicht in der österreichischen Hauptstadt erwartet. Sie schicken Vertreter. Für Deutschland reist Bundesaußenminister Wadephul an.

Die aktuellen Verhandlungen und Friedenspläne zur Beendigung des russischen Angriffskriegs stehen nicht auf der offiziellen Tagesordnung, und es sind auch keine Entscheidungen geplant.

Der österreichische Diplomat Strohal verwies gegenüber der ARD auf die Bedeutung der OSZE. Sie registriere und dokumentiere Kriegsverbrechen. Dies sei ein wichtiger Schritt für die Zeit nach dem Krieg. Sie helfe beim Aufbau einer neuen Sicherheitsstruktur in Europa.

