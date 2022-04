Ein ausgebrannter Häuserblock in der ukrainischen Stadt Mariupol (picture alliance / AA | Stringer)

Auch wenn eine detaillierte Einschätzung nicht möglich gewesen sei, habe die Untersuchungskommission eine Reihe eindeutiger Fälle festgestellt, heißt es in dem OSZE-Bericht. Genannt werden unter anderem Angriffe auf Krankenhäuser, Wohngebäude und Schulen. Diese hätten katastrophale Folgen für die Zivilbevölkerung. Auch eine EU-Mission soll künftig dabei helfen, Verbrechen in der Ukraine aufzuklären - in enger Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof.

Die russischen Truppen setzten auch heute den Beschuss ukrainischer Städte fort. Ein Versuch, Fluchtkorridore aus den belagerten Städten einzurichten, scheiterte nach ukrainischen Angaben erneut. Im belagerten Mariupol sollen sich laut dem russischem Verteidigungsministerium rund 1.000 ukrainische Soldaten ergeben haben, darunter 162 Offiziere.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.