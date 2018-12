Der ukrainische Außenminister Klimkin hat erneut eine starke Reaktion auf das russische Vorgehen in der Meerenge von Kertsch gefordert.

Klimkin sagte beim Außenministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, Erklärungen reichten nicht aus. Das Agieren Russlands bedeute eine erhebliche Bedrohung der europäischen Sicherheit. Bundesaußenminister Maas schloss sich der Forderung Klimkins an, die 24 von Russland festgenommenen Marinesoldaten aus der Ukraine freizulassen. Ihr italienischer Amtskollege Milanesi erklärte, die OSZE müsse alles unternehmen, um die Lage im Asowschen Meer zu deeskalieren.



Russlands Außenminister Lawrow sprach von einer Vertrauenskrise im atlantischen Europa. Diese sei durch die Ausweitung der Nato-Militärallianz und der Stationierung von US-Flugabwehrsystemen in Europa ausgelöst worden.