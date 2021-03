Im Konfliktgebiet in der Ostukraine haben Verstöße gegen die Waffenruhe seit November zugenommen.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa wies darauf hin, dass Zivilisten in dem Konfliktgebiet besonders gefährdet seien. Die Zahl der Vorfälle liege aber deutlich unter dem Durchschnitt von 2020. Damals galt zwischen der ukrainischen Armee und den von Russland unterstützten Separatisten noch keine Waffenruhe. Diese war Ende Juli 2020 in Kraft getreten. Seit Jahresbeginn wurden auf Regierungsseite mindestens 14 Soldaten getötet. Aufseiten der Separatisten waren es mindestens 16.



Seit April 2014 werden Teile der Gebiete Donezk und Luhansk entlang der russischen Grenze von Aufständischen kontrolliert. Schätzungen der Vereinten Nationen zufolge sind in dem Konflikt mehr als 13.000 Menschen getötet worden. Die Umsetzung eines 2015 vereinbarten Friedensplans stockt.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.