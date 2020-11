Die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten von Amerika ist nach Angaben der OSZE bislang ruhig verlaufen.

Die USA hätten auch vorbildlich kooperiert, sagte der FDP-Politiker Link, der sich als Wahlbeobachter in Amerika aufhält, heute früh im Deutschlandfunk. Der Wahlprozess sei in keinem Punkt problematisch. Die Wählerregistrierung dagegen sei ein sehr aufwändiger Prozess, der auch fehleranfällig sei. Link kündigte an, die OSZE werde sich am Nachmittag Ortszeit zu den Abläufen äußern.



Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Beyer, erwartet ein enges Rennen bei der Wahl in den USA. Der Ausgang der Abstimmung sei völlig offen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Mit Blick auf den nächsten US-Präsidenten meinte Beyer, Deutschland brauche wieder einen konstruktiven Dialog. Das gelte etwa für Themen wie das Zwei-Prozent-Ziel der NATO oder Nord Stream zwei. Er rechne aber damit, dass es mit einem Präsidenten Biden leichter sein werde, in diesen Fragen zu Lösungen zu kommen, meinte Beyer.

