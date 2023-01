Zur Wiederholung der Wahl in Berlin wird die OSZE keine Beobachter schicken. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Sebastian Gabsch / Geisler-Fotopre)

Das teilte die OSZE in einem Bericht mit, den eine Delegation nach einer Begutachtung der Wahlvorbereitungen erstellt hatte. Man habe, so wörtlich, "großes Vertrauen" in die Fähigkeit der Berliner Wahlbehörden, die Wiederholungswahl auszurichten, hieß es weiter.

Die OSZE-Delegation hatte sich vor rund zwei Wochen in Berlin aufgehalten, um sich ein Bild von den Wahlvorbereitungen zu machen.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.