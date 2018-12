Die kanadische Regierung hat die Festnahme eines ihrer früheren Diplomaten in China bestätigt.

Man stehe in Kontakt mit den Behörden in Peking wegen des Falls, erklärte das Außenministerium in Ottawa. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation "International Crisis Group" handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen ihrer Mitarbeiter mit dem Namen Kovrig. Dieser ist dort seit einem Jahr tätig. Die Organisation ist für ihre Forschung zur friedlichen Lösung von globalen Konflikten bekannt. Als Diplomat hatte Kovrig Kanada in Peking, Hongkong und bei den Vereinten Nationen vertreten.