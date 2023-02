Nordseesturm

Schäden: Ein vom Sturm "Otto" entwurzelter Baum im englischen Harrogate. (Danny Lawson / PA Wire / dpa)

In Dänemark fielen wegen des starken Windes zahlreiche Flüge aus. Weitere Streichungen werden für den Rest des Wochenendes erwartet, wie der Betreiber des Flughafens Kopenhagen mitteilte. In Schottland und im Süden Schwedens wurde die Stromversorgung tausender Menschen unterbrochen. In allen drei Ländern entwurzelte der Sturm zudem Bäume, die teils auf Häuser und Autos stürzten. In der nordenglischen Stadt Sheffield wurde ein Mann von einem herabstürzenden Baum schwer verletzt.

