Die Ermittlungen der Justiz zum Tod des Asylbewerbers Oury Jalloh in einer Dessauer Polizeizelle werden nicht wieder aufgenommen.

Wie der Generalstaatsanwalt von Sachsen-Anhalt, Konrad, mitteilte, ist die Beschwerde der Hinterbliebenen gegen die Einstellung des Verfahrens als unbegründet zurückgewiesen worden. Ein Tatverdacht gegen Beamte des Reviers Dessau oder andere Personen bestehe nicht. Jalloh war am 7. Januar 2005 in seiner Zelle verbrannt. Er lag dort an Händen und Füßen gefesselt auf einer Matratze. Das Landgericht Magdeburg hatte den damaligen Dienstleiter wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er Jalloh hätte besser überwachen müssen. Dabei ging man davon aus, dass der Mann aus Sierra Leone die Matratze selbst angezündet hatte. An dieser Darstellung sind immer wieder Zweifel geäußert worden.