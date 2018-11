Im Prozess um den Tod des Asylbewerbers Oury Jalloh können die Nebenkläger die Einstellung des Verfahrens noch anfechten.

Möglich ist ein sogenanntes Klage-Erzwingungs-Verfahren. Es muss innerhalb von vier Wochen beantragt werden. Ob dieser Weg beschritten wird, ist allerdings noch nicht klar. Auch die Staatsanwaltschaft kann den Prozess wiederaufnehmen.



Der Generalstaatsanwalt von Sachsen-Anhalt, Konrad, hatte heute mitgeteilt, dass die Beschwerde der Hinterbliebenen gegen die Einstellung des Verfahrens als unbegründet zurückgewiesen wurde. Die Ermittlungen würden nicht wiederaufgenommen, da ein Tatverdacht gegen Beamte des Reviers Dessau oder andere Personen nicht bestehe.



Jalloh war am 7. Januar 2005 in seiner Zelle verbrannt. Er lag dort an Händen und Füßen gefesselt. Bis zuletzt hatte es immer wieder Zweifel gegeben, dass er seine Matratze selbst angezündet hatte.