Nach den Problemen bei der Leipziger Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen hat auch der Oberbürgermeister der Stadt, Jung, seine Kritik an der sächsischen Justiz bekräftigt.

Man warte bis heute auf die Urteilsbegründung des Oberverwaltungsgerichts Bautzen, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Das sei schon sehr ungewöhnlich, dass man am Samstagmorgen ein Urteil ohne Begründung bekomme und bis heute dazu schweige. Sachsens Innenminister Wöller von der CDU hatte die gerichtliche Zulassung der Großdemonstrationen in Leipzigs Innenstadt ebenfalls kritisiert. Die Stadt Leipzig wollte eine Verlegung der Kundgebung an den Stadtrand.



Jung forderte klarere rechtliche Regelungen. Man müsse darüber reden, ob das Demonstrationsrecht oder das Recht auf körperliche Unversehrtheit höher zu bewerten seien. In der gegenwärtigen Pandemielage gebe es gute Gründe, Veranstaltungen ganz zu untersagen. Dafür brauche es aber keine Verordnungen, sondern gesetzliche Grundlagen, meinte der SPD-Politiker.

Grüne verteidigt Oberverwaltungsgericht Bautzen

Sachsens Justizministerin Meier verteidigte die Gerichtsentscheidung. Die Grünen-Politikerin sagte in Dresden, das Oberverwaltungsgericht Bautzen arbeite in "richterlicher Unabhängigkeit". Daher verbiete sich eine Bewertung von gerichtlichen Entscheidungen durch die Exekutive.



In der Kritik steht auch der zurückhaltende Einsatz der Polizei. Die Linke und die AfD forderte Wöllers Entlassung, auch Grünen-Politiker äußerten sich ähnlich. Wöller hatte zuletzt erklärt, die Polizei habe den überwiegend friedlichen Verlauf der Demonstration gewährleistet. Angriffe von teils rechtsradikalen Demonstranten auf Sicherheitskräfte und Journalisten erwähnte er nicht.

Antisemitismusbeauftragter warnt vor Radikalisierung

Die Demonstrierenden hatten am Samstag größtenteils gegen die Maskenpflicht und das Abstandsgebot verstoßen. Als die Proteste deshalb aufgelöst wurde, bildeten sich weiterhin Menschenmengen, die ungeachtet der Anweisungen der Polizei einfach weiter über Leipzigs Innenstadtring marschierten.



Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, warnte vor einer Radikalisierung der sogenannten Querdenker-Demonstrationen. Die Bilder vom Wochenende aus Leipzig beunruhigten ihn sehr, sagte Klein den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Er erwarte von den Organisatoren solcher Veranstaltungen, dass sie sich klar und deutlich von Rechtsextremisten abgrenzten. Dies sei bisher jedoch nicht geschehen.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.